Сайт на цмс. дизайн в приложении. недорого. шапку делать не надо.
Разработка интернет-магазина
Требуется разработчик интернет-магазина со следующим функционалом:
-продажа товара
-прокат товара (по разным категориям и разным абонементам)
-партнерская программа
-бонусная программа
-интеграция с 1С
-интеграция с платежными системами Webmoney и portmone.com, Visa, MasterCard
-ведение рассылки
-личный кабинет пользователя (анкета, адреса доставки, история заказов, бонусный и партнерский счет)
Срок - 2 недели, г.Киев.
Стоимость работ указывайте
Заявки фрилансеров
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