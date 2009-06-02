Необходимо для сайта korchun.ru создать красивое горизонтальное меню на ajax с возможностью подменю и красивым выпадающим эффектом. Меню будет выводится в правом верхнем углу. Ваши предложения.
Нужно сделать форму заказа!
Обычную форму на .php
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