Задание для специалиста с отличными знаниями PHP

Здравствуйте! У меня возникла небольшая проблема. Я поставил на сайт новый дизайн. Но обнаружил,что в некоторых местах размер шрифта более чем большой. Вот сдесь http://fjuz.ru/music/ например. Обьясните пожайлуста по выделеным файлам - где можно ...