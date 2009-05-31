Что нужно: Есть форма авторизации, человек регистрируется, заполняет поля (фио, дата и прочее), дальше переходит к выбору пакету услуг, скажем пакет1,пакет2, пакет3, после выбора пакета предоставляется выбор оплаты этого пакета яндекс-деньгами, вебмани. Можно прицепить ...
Задание для специалиста с отличными знаниями PHP
Требуется человек с отличными знаниями PHP и т.д. за заданием стучим только в ICQ 468928127
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