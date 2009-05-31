Отредактировать CSS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок166 просмотров

Здравствуйте!

У меня возникла небольшая проблема. Я поставил на сайт новый дизайн. Но обнаружил,что в некоторых местах размер шрифта более чем большой. Вот сдесь http://fjuz.ru/music/ например. Обьясните пожайлуста по выделеным файлам - где можно редактировать размер этого шрифта.

CSS
16 лет назад
Radar-desing
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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