Перевод юзера в VIP группу за $

Нужен модуль под ДЛЕ 7.5.

Суть:

Юзер может покупать любое определенное количество дней в группе VIP, по окончанию срока его перекидывает обратно.

Требования:

1. Максимально простой и понятный процесс получения VIP

2. Отображение в стате юзера сколько осталось часов до окончания VIPа

3. Отсылка сообщения об успешном получении VIPа юзеру и отдельно заданным емэйлам.

4. Возможность продления VIPa

5. Возможность оплаты через WebMoney и roboxchange.com

Админка:

1. Ведение логов по всем совершаемым операциям (кто, как, его ИП, его логин)

2. Статистика (список юзеров с датой оплаты, способом, и остатком времени)

3. Возможность банить WMID и IP для совершения покупок VIPа

Мог еще чего упустить, но думаю это дело техники.

От вас желательно опыт работы с ДЛЕ, отзывы, цены и сроки.