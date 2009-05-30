Требуется программист для работы над игровым проектом со знанием php (очень желательно ООП, Zend Framework), javascript (jquery), html и css. Опыт работы обязателен. 20-40 тыс в месяц в зависимости от знаний и умения работать. ...
Перевод юзера в VIP группу за $
Нужен модуль под ДЛЕ 7.5.
Суть:
Юзер может покупать любое определенное количество дней в группе VIP, по окончанию срока его перекидывает обратно.
Требования:
1. Максимально простой и понятный процесс получения VIP
2. Отображение в стате юзера сколько осталось часов до окончания VIPа
3. Отсылка сообщения об успешном получении VIPа юзеру и отдельно заданным емэйлам.
4. Возможность продления VIPa
5. Возможность оплаты через WebMoney и roboxchange.com
Админка:
1. Ведение логов по всем совершаемым операциям (кто, как, его ИП, его логин)
2. Статистика (список юзеров с датой оплаты, способом, и остатком времени)
3. Возможность банить WMID и IP для совершения покупок VIPа
Мог еще чего упустить, но думаю это дело техники.
От вас желательно опыт работы с ДЛЕ, отзывы, цены и сроки.
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