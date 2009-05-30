Работа для Joomla профессионала.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок197 просмотров

Добрый день.

– Нужно разобраться в чужом коде - модуль каталога товара.

– Донастроить его на сайте.

– Подкорретировать вёрстку.

– Сделать возможным писать тексты в раздел с фронт-енда.

Это не разовая работа, требуется профессионал который:

– Профессионально знает Joomla 1.5.

– Умеет верстать.

– Умеет качественно писать и настраивать модули.

– Разбирается с js.

В ЛС просьба не писать.

Пишите в проект - ваши работы, что делаете, почему именно Вы.

JavaScriptJoomla
16 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

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