Скрипт создания аватарок

Работа для тех кто хорошо разбирается в php и js.

Нужен скрипт создания аватар для вконтакте.

Что бы сразу представить что нужно, тут можно посмотреть слабую реализацию: http://avapic.ru/

(там нет возможности обрабатывать png-формат, нет выбора в надписе копирайта)

Коротко того что нужно:

- окошко загрузки своего фото (jpg, gif, png/авто корректировка ширины)

- окно выбора вида надписи сайта на котором сделана аватара.

- выбор приставки внизу, картинки по категориям.

* закругленные углы - да/нет

* фото снизу, картинка сверху - да/нет (уходим от рамок "как у всех" :-) )

Если сделаете на ajax где в дополнительном поле можно будет сразу увидеть "то что получилось" - будет отлично.

Более подробное ТЗ вышлю при личной переписке.

(!) Люди без портфолио своих работ в веб-сфере рассматриваться не будут.

(!) Никакой предоплаты до момента пока Вы не покажите работоспособность скрипта на своем хостинге не будет.

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Сразу рекомендую расслабиться людям, которые думают что впихнут мне какой нить AVA4life и срубят денег - расслабьтесь. Достойного скрипта в открытом доступе сейчас нет. И даже то что есть на сайтах - еще не идеал.