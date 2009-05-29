Нужно доработать скрипт прокрутки объявления, который находится в приложении. Что нужно сделать: 1) Сделать авто прокрутку текста через определенное время 2) Сделать авто прокрутку по горизонтали пока ...
Необходима помощь специалиста по CS Cart CMS
Добрый день!
Необходима помощь специалиста по CS Cart CMS.
Подробно объясню при общении.
Знающему человеку работы(просто подсказать и объяснить мне) на 10-15 минут.
Прошу обращаться ТОЛЬКО людей хорошо знающих эту CMS.
Писать только в проект!!!
Всем заранее спасибо!
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