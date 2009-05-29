Необходима помощь специалиста по CS Cart CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок181 просмотр

Добрый день!

Необходима помощь специалиста по CS Cart CMS.

Подробно объясню при общении.

Знающему человеку работы(просто подсказать и объяснить мне) на 10-15 минут.

Прошу обращаться ТОЛЬКО людей хорошо знающих эту CMS.

Писать только в проект!!!

Всем заранее спасибо!

16 лет назад
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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