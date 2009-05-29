Необходим блок страницы мини-фотогалерея, скорее всего на jQuery или чем то подобном, в виде скроллируемой горизонтальной ленты.

Мини фотографии отображаются в виде скроллируемой ленты, примерно как на поиске по картинкам яндекса, например как здесь: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&spsite=004-851987&img_url=www.fotosbornik.ru%2Fwallpapers%2F0ddbd046e192c84167617e6e48b0b832%2F295_1.jpg&rpt=simage,

с возможностью скроллирования по галерее по стрелкам справа и слева, но чтобы и без вмешательства пользователя медленно скроллировались автоматически сами, по стрелкам только ускоренно. При щелчке мышью по миниатюре экран затеняется и зумом выводится полная фотография. Фотографии берутся автоматом из заданной папки. Все параметры скрипта (скорость, размеры и пр. должны быть настраиваемые)

Код галлереи в общем виде должен быть описан примерно таким образом:











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