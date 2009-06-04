Скрипт отправки сообщений с вложениями php,as2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки250 просмотров

Нужен скрипт отправки сообщений с вложениями ( фотографии в моем случае ) для флеш сайта на as2.

Скрипт должен отправлять письма на емайл 1го получателя, т.е. указывать кому отправлять не нужно.

В принципе у меня есть хороший скрипт отправки, но он без вложений, только текст. Нужно добавить туда опцию для прикрепления к нему 2-3ех файлов. + ограничение на вес файла.

PHP
16 лет назад
Zuhabber
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
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1 день
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Заявки фрилансеров

Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад