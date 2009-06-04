Скрипт отправки сообщений с вложениями php,as2

Нужен скрипт отправки сообщений с вложениями ( фотографии в моем случае ) для флеш сайта на as2.

Скрипт должен отправлять письма на емайл 1го получателя, т.е. указывать кому отправлять не нужно.

В принципе у меня есть хороший скрипт отправки, но он без вложений, только текст. Нужно добавить туда опцию для прикрепления к нему 2-3ех файлов. + ограничение на вес файла.