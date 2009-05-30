Опрос на флеше + php

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Закрыт11 заявок192 просмотра

Нужно доделать опрос.

флэш выглядит так: окошко, сверху логотип и показатель сколько процентов опроса уже пройдено. затем сам вопрос и дальше по смыслу либо поле для ввода либо варианты ответа и внизу две кнопки "дальше" и " пауза". при нажатии кнопки "дальше" флэш проверяет все ли нужные поля заполнены и в правильном ли формате(число или стринг и другие условия), передаёт данные пхп скрипту, тот проверяет ещё раз и заносит в базу.

всего 49 вопросов, 9 из них уже готово.

срок до вечера вторника.

PHP
16 лет назад
mixas100
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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