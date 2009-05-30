Нужно доделать несколько страниц

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Закрыт7 заявок147 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать несколько страниц с Камазами.

Сайт kamatps.ru

Справа вы видите ссылки на камазы, сделанно страниц только 5... Нужно доделать остольные в точности как все. Брать скажу откуда.

Пишите вашу стоимость и сроки... Сроки поджимают.

16 лет назад
TechGid
31 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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