Натянуть сайт на джумлу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок168 просмотров

Требуется натянуть сайт на джумлу.

есть исходник в psd

Joomla
16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад