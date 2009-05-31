А1 Агрегатор. Скрипт пополнения баланса онлайн игр

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки189 просмотров

Суть проекта.

Сделать скрипт обработчик входящих смс сообщений, который будет пополнять баланс игрока в онлайн игре.

Жду Ваших предложений!

Аська 481196693

16 лет назад
oao-egor4eg
Егор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Отлично, быстро, без проблем, и с пояснениями все сделал Вячеслав. +10 и рекомендую всем кто нуждается в скриптах для А1. Спасибо за работу.
Задача поставлена четко, заказчик постоянно на связи. Управились за час.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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