Нужно сделать форму отправки сообщений но с расширенным функционалом.
Нужен скрипт формы заказа
Что нужно:
Есть форма авторизации, человек регистрируется, заполняет поля (фио, дата и прочее), дальше переходит к выбору пакету услуг, скажем пакет1,пакет2, пакет3, после выбора пакета предоставляется выбор оплаты этого пакета яндекс-деньгами, вебмани. Можно прицепить сервис по типу z-payment, главное чтобы была возможность оплаты с сайта. После оплаты высылается письмо на мыло человеку, что услуга оплачена.
Выбранный исполнитель
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