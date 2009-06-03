Нужен скрипт формы заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок227 просмотров

Что нужно:

Есть форма авторизации, человек регистрируется, заполняет поля (фио, дата и прочее), дальше переходит к выбору пакету услуг, скажем пакет1,пакет2, пакет3, после выбора пакета предоставляется выбор оплаты этого пакета яндекс-деньгами, вебмани. Можно прицепить сервис по типу z-payment, главное чтобы была возможность оплаты с сайта. После оплаты высылается письмо на мыло человеку, что услуга оплачена.

16 лет назад
to4
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Человек сделал всё как надо и в очень короткие сроки, очень понравилась работа и сам человек! Даже после завершения проекта что-то исправляет и дополняет что очень радует! Самое главное что человек быстр, понятлив и ответственен!
Интересное задание, своевременная оплата, постоянно онлайн. Спасибо

Заявки фрилансеров

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад