Работа для кодера PHP + SocialEngin 3.x.x

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Нужно доделать работу.

Есть пару скриптов, но и на немного не корректно работают, так как прошлый программист просто пропал.

Оставляете свои контакты с тел.

Людей, которые хотят просто потыкать и попробовать свои силы прошу не беспокоить.

PHP
16 лет назад
yurgon
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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