Меню для CMS Joostina 1.2

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Закрыт4 заявки193 просмотра

Необходимо для сайта korchun.ru создать красивое горизонтальное меню на ajax с возможностью подменю и красивым выпадающим эффектом. Меню будет выводится в правом верхнем углу. Ваши предложения.

AJAX
16 лет назад
korchun
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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TipTop
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

TipTop
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад