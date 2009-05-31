Необходимо для сайта korchun.ru создать красивое горизонтальное меню на ajax с возможностью подменю и красивым выпадающим эффектом. Меню будет выводится в правом верхнем углу. Ваши предложения.
Добавление корзины на готовый сайт
Имеется сайт по адресу www.poloskun.od.ua
Необходимо:
1. добавить элемент эл. коммерции в виде кнопки "Добавить в корзину" на каждой странице с товаром (добавление товара - при нажатии на кнопку "Добавить" - по 1 шт, без запроса подтверждения, без перезагрузки страницы)
2. добавить общую страницу "Корзина" с возможностью изменения общего заказа в табличной части + форма данных клиента на ней же.
3. после подтверждения "Купить" на странице "Корзина" - отправка уведомления на эл. почту с ассортиментом и данными о клиенте.
Т.к. сайт делаю сам - достаточно прописать код для добавления только одного товара (например http://www.poloskun.od.ua/laundry_baby_dakos.htm) и общей страницы, остальные товары доработаю сам.
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