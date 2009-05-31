Добавление корзины на готовый сайт

Имеется сайт по адресу www.poloskun.od.ua

Необходимо:

1. добавить элемент эл. коммерции в виде кнопки "Добавить в корзину" на каждой странице с товаром (добавление товара - при нажатии на кнопку "Добавить" - по 1 шт, без запроса подтверждения, без перезагрузки страницы)

2. добавить общую страницу "Корзина" с возможностью изменения общего заказа в табличной части + форма данных клиента на ней же.

3. после подтверждения "Купить" на странице "Корзина" - отправка уведомления на эл. почту с ассортиментом и данными о клиенте.

Т.к. сайт делаю сам - достаточно прописать код для добавления только одного товара (например http://www.poloskun.od.ua/laundry_baby_dakos.htm) и общей страницы, остальные товары доработаю сам.