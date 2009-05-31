Модификация Virtuemart 1.1

Здравствуйте!

Требуется выполнить модификацию виртуемарта 1.1 Суть модификации лучше всего проиллюстрирует ссылка http://www.arlekindecor.su/index.php?view=goods&collection_id=119 Надо сделать так же, только лучше :)

То есть так должна выглядеть страница browse, Так же нужно выполнить модификацию flypage. Вот ссылка для неё:

http://www.wallpaperdirect.co.uk/products/harlequin/oriana/44433 - то есть фотография должна ложиться на бекграунд, а не как обычно + должна быть кнопка full screen preview, где текстура обоев была бы показана на весь экран.

Ну и последнее, должен быть разработан калькулятор на javascript подставляющий необходимое значение в поле количества рулонов.

Внятные инструкции по запросу, бюджет обсуждается, тз буду согласовывать с выбранным подрядчиком. Большим плюсом будет возможность любой голосовой связи, расходы возьму на себя.