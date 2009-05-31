Необходимо для сайта korchun.ru создать красивое горизонтальное меню на ajax с возможностью подменю и красивым выпадающим эффектом. Меню будет выводится в правом верхнем углу. Ваши предложения.
Модификация Virtuemart 1.1
Здравствуйте!
Требуется выполнить модификацию виртуемарта 1.1 Суть модификации лучше всего проиллюстрирует ссылка http://www.arlekindecor.su/index.php?view=goods&collection_id=119 Надо сделать так же, только лучше :)
То есть так должна выглядеть страница browse, Так же нужно выполнить модификацию flypage. Вот ссылка для неё:
http://www.wallpaperdirect.co.uk/products/harlequin/oriana/44433 - то есть фотография должна ложиться на бекграунд, а не как обычно + должна быть кнопка full screen preview, где текстура обоев была бы показана на весь экран.
Ну и последнее, должен быть разработан калькулятор на javascript подставляющий необходимое значение в поле количества рулонов.
Внятные инструкции по запросу, бюджет обсуждается, тз буду согласовывать с выбранным подрядчиком. Большим плюсом будет возможность любой голосовой связи, расходы возьму на себя.
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