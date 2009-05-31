Модификация Virtuemart 1.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки92 просмотра

Здравствуйте!

Требуется выполнить модификацию виртуемарта 1.1 Суть модификации лучше всего проиллюстрирует ссылка http://www.arlekindecor.su/index.php?view=goods&collection_id=119 Надо сделать так же, только лучше :)

То есть так должна выглядеть страница browse, Так же нужно выполнить модификацию flypage. Вот ссылка для неё:

http://www.wallpaperdirect.co.uk/products/harlequin/oriana/44433 - то есть фотография должна ложиться на бекграунд, а не как обычно + должна быть кнопка full screen preview, где текстура обоев была бы показана на весь экран.

Ну и последнее, должен быть разработан калькулятор на javascript подставляющий необходимое значение в поле количества рулонов.

Внятные инструкции по запросу, бюджет обсуждается, тз буду согласовывать с выбранным подрядчиком. Большим плюсом будет возможность любой голосовой связи, расходы возьму на себя.

JavaScript
16 лет назад
468468
Родион 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$150
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Заявки фрилансеров

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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