Сайт на цмс. дизайн в приложении. недорого. шапку делать не надо.
Кастомизация SurarCRM
Для компании, оказывающей тренинговые услуги, необходимо разработать решение на базе SugarCRM покрывающее функциональность представленную в приложении.
Суть заключается в следующем:
- Имеется некоторое количество проектов (тренингов) которые проводятся по определенным датам (допустим каждую неделю в течении 2-х месяцев)
- Для каждого тренинга есть некоторое количество документации (входящие файлы - просто Office'ные документы и исходящие - должны генерироваться системой)
- У компании есть некоторое количество клиентов (юр. и физ. лица), которые либо участвуют в тренинге либо нет. Должна быть возможность назначить на тренинг на определенную дату изъявивших желание его пройти.
От вас цена/сроки реализации данного функционала. За уточнениями Вы можете обратиться ко мне по следующим контактам:
Skype: z.konst
ICQ: 379425141
Предпочтение отдается разработчикам из Минска (Беларусь), но интересные предложения из других регионов и стран также могут быть приняты.
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