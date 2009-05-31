Кастомизация SurarCRM

Для компании, оказывающей тренинговые услуги, необходимо разработать решение на базе SugarCRM покрывающее функциональность представленную в приложении.

Суть заключается в следующем:

- Имеется некоторое количество проектов (тренингов) которые проводятся по определенным датам (допустим каждую неделю в течении 2-х месяцев)

- Для каждого тренинга есть некоторое количество документации (входящие файлы - просто Office'ные документы и исходящие - должны генерироваться системой)

- У компании есть некоторое количество клиентов (юр. и физ. лица), которые либо участвуют в тренинге либо нет. Должна быть возможность назначить на тренинг на определенную дату изъявивших желание его пройти.

От вас цена/сроки реализации данного функционала. За уточнениями Вы можете обратиться ко мне по следующим контактам:

Skype: z.konst

ICQ: 379425141

Предпочтение отдается разработчикам из Минска (Беларусь), но интересные предложения из других регионов и стран также могут быть приняты.