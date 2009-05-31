Сайт на цмс. дизайн в приложении. недорого. шапку делать не надо.
Система для изучения языка
На основе форумного движка vbulletin нужно сделать системку для изучения языка. Подробности при общении. Пожалуйста, без опыта на данном движке не беспокойте.
Заявки фрилансеров
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