Система для изучения языка

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Закрытнет заявок139 просмотров

На основе форумного движка vbulletin нужно сделать системку для изучения языка. Подробности при общении. Пожалуйста, без опыта на данном движке не беспокойте.

16 лет назад
myekb
Ekb 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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