Сайт на extJS

Нужно сделать js интерфейс на фреймворке extJS, есть картинка и полное понимание, как должно выглядеть.

Работа не сложная, для знающего человека всего на 2-3 дня. Детали при переписке.

Просьба описывать опыт работ с фреймворком extJS и с JavaScript