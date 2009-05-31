Сайт на extJS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки110 просмотров

Нужно сделать js интерфейс на фреймворке extJS, есть картинка и полное понимание, как должно выглядеть.

Работа не сложная, для знающего человека всего на 2-3 дня. Детали при переписке.

Просьба описывать опыт работ с фреймворком extJS и с JavaScript

JavaScript
16 лет назад
olaoutlander
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

djtheme
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

djtheme
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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