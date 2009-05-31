Сайт на цмс. дизайн в приложении. недорого. шапку делать не надо.
Натянуть дизайн на TBDev
Есть установленный TBDev - www.ekatorrent.ru
Нужно натянуть дизайн (есть свёрстанный). Сроки - не горит, но в течение рабочей недели надо сделать.
Бюджет - обсуждаем. Точной цифры сказать не могу, т.к не знаю движка.
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