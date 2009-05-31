Натянуть дизайн на TBDev

Есть установленный TBDev - www.ekatorrent.ru

Нужно натянуть дизайн (есть свёрстанный). Сроки - не горит, но в течение рабочей недели надо сделать.

Бюджет - обсуждаем. Точной цифры сказать не могу, т.к не знаю движка.