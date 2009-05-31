Натянуть дизайн на TBDev

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Есть установленный TBDev - www.ekatorrent.ru

Нужно натянуть дизайн (есть свёрстанный). Сроки - не горит, но в течение рабочей недели надо сделать.

Бюджет - обсуждаем. Точной цифры сказать не могу, т.к не знаю движка.

16 лет назад
myekb
Ekb 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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