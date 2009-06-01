Поправки: при клике в меню верхрем который состойт из 10 найменований по центру флешки должно показывыть соответсвуюший продукт
Обновить DLE c 6.0 на 7.0
Требуется обновить версию движка.
Прошу писать только тех, кто уже решал подобный вопрос, а также указывать свою цену и сроки.
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