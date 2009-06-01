Обновить DLE c 6.0 на 7.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок107 просмотров

Требуется обновить версию движка.

Прошу писать только тех, кто уже решал подобный вопрос, а также указывать свою цену и сроки.

DLE
16 лет назад
BakST-STUDIO
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работой остался очень доволен. Быстро и качественно!
Всё отлично. Оказывал содействие, за что так же благодарен.

Заявки фрилансеров

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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