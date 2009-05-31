Движок кредитного сервиса webmoney "под ключ"

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок203 просмотра

Нужно написать или куплю готовый движок кредитного сервиса ( аналог lendmoney ) с дизайном .

Конкретнее ТЗ напишу .

Предложения пишите с ценой .

Но Главное ЭТО СДЕЛАТЬ ВСЕ ПОД КЛЮЧ!

16 лет назад
bverigin
Борис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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