Добавка к shopcms.ru

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок209 просмотров

Добавка к магазину на основе shopcms.ru

Сделать панель клиентскую и админку

Требования к клиентской части

1 есть регистрация покупателя, прописывается адрес доставки, тел, индекс, ФИО, страна(выпадает из списка), емайл

2 есть лицевой счет- с возможностью пополнения через

А) сбербанк - в этом случае чел получает квитанцию для распечатки и оплаты с заполненными реквизитами ,в админке(у админа) квитанция редактируется

Б) банк втб24 также распечатывается квитанция ,в админке(у админа) квитанция редактируется

3 если чел хочет сделать заказ то он делает заказ с сайта,заказ добавляется в личном кабинете.

Затем переходит в личный кабинет и там будет кнопка оплатить заказ. Но она появиться только после того как админ проверит заказ из админки и проставит вес заказа . админ вручную ставит вес товара(ов) и нажимает кнопку подтвердить заказ после чего появляться в клиентской части кнопка оплатить заказ. До этого у клиента стоит статус «проверка заказа»

если баланса достаточно для оплаты (за товар+стоимость доставки а стоимость доставки зависит от веса *постоянную (в админке(у админа) постоянная редактируется

) то появляется кнопка оплатить заказ. Если баланса мало то пишется – у вас нахватает средств для оплаты заказа и пишется сумма недостающая. Как только человек оплачивает недостающую сумму ,то админ опять же вручную добавляет баланс из админки и тогда активируется кнопка оплатить заказ клиентской части. Это относиться ко всем заказам ,по каждому заказу появляется инфо о заказе с возможностью оплатить любой

Требования к администраторской части (только для админа)

1 как только заказ оплачен в админке у админа в закладке оплаченные заказы появляется оплаченный заказ. Его можно будет перенести в обработанные заказы, поставив галочку.

2 возможность просмотра оплаченных заказов и неоплаченных заказов, всех заказов с возможностью сортировки по дате,номеру заказа

3 возможность добавления баланса на выбранный логин

Логин ищется по поиску по фамилии либо емайлу в обоих случаех поиск должен быть при неполном набранном слове( допустим не Иванов а ива, емайл не [email protected] а ivan ) должны выдаваться схожие результаты

4 возможность изменения баланса и всех данных любого пользователя также добавления и удаления пользователя

5 возможность писать сообщения пользователю также должно быть поле заметки на каждого пользователя в хронологическом порядке, пользователь может отвечать на сообщения то есть переписка с админом

16 лет назад
soborovatamara
Александр 
53 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$250
10 дней
Разбирается в shopcms ,дополнительные модули для магазина были сделаны с учетом всех требований работой доволен
Конструктивный и понимающий заказчик. Оплата по минутам. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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