Уважаемые фрилансеры! Есть каталогизатор http://www.sigsiu.net/sobi2.html под Joomla Нужно его перенести на CMF cotonti (http://www.cotonti.com) возможности и API каталогизатора должны сохраниться. Языковые данные сейчас там в БД, нужно ...
Добавка к shopcms.ru
Добавка к магазину на основе shopcms.ru
Сделать панель клиентскую и админку
Требования к клиентской части
1 есть регистрация покупателя, прописывается адрес доставки, тел, индекс, ФИО, страна(выпадает из списка), емайл
2 есть лицевой счет- с возможностью пополнения через
А) сбербанк - в этом случае чел получает квитанцию для распечатки и оплаты с заполненными реквизитами ,в админке(у админа) квитанция редактируется
Б) банк втб24 также распечатывается квитанция ,в админке(у админа) квитанция редактируется
3 если чел хочет сделать заказ то он делает заказ с сайта,заказ добавляется в личном кабинете.
Затем переходит в личный кабинет и там будет кнопка оплатить заказ. Но она появиться только после того как админ проверит заказ из админки и проставит вес заказа . админ вручную ставит вес товара(ов) и нажимает кнопку подтвердить заказ после чего появляться в клиентской части кнопка оплатить заказ. До этого у клиента стоит статус «проверка заказа»
если баланса достаточно для оплаты (за товар+стоимость доставки а стоимость доставки зависит от веса *постоянную (в админке(у админа) постоянная редактируется
) то появляется кнопка оплатить заказ. Если баланса мало то пишется – у вас нахватает средств для оплаты заказа и пишется сумма недостающая. Как только человек оплачивает недостающую сумму ,то админ опять же вручную добавляет баланс из админки и тогда активируется кнопка оплатить заказ клиентской части. Это относиться ко всем заказам ,по каждому заказу появляется инфо о заказе с возможностью оплатить любой
Требования к администраторской части (только для админа)
1 как только заказ оплачен в админке у админа в закладке оплаченные заказы появляется оплаченный заказ. Его можно будет перенести в обработанные заказы, поставив галочку.
2 возможность просмотра оплаченных заказов и неоплаченных заказов, всех заказов с возможностью сортировки по дате,номеру заказа
3 возможность добавления баланса на выбранный логин
Логин ищется по поиску по фамилии либо емайлу в обоих случаех поиск должен быть при неполном набранном слове( допустим не Иванов а ива, емайл не [email protected] а ivan ) должны выдаваться схожие результаты
4 возможность изменения баланса и всех данных любого пользователя также добавления и удаления пользователя
5 возможность писать сообщения пользователю также должно быть поле заметки на каждого пользователя в хронологическом порядке, пользователь может отвечать на сообщения то есть переписка с админом
Выбранный исполнитель
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