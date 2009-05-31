Уважаемые фрилансеры! Есть каталогизатор http://www.sigsiu.net/sobi2.html под Joomla Нужно его перенести на CMF cotonti (http://www.cotonti.com) возможности и API каталогизатора должны сохраниться. Языковые данные сейчас там в БД, нужно ...
Прикрутить платежную систему к cs-cart
Необходимо прикрутить возможность оплачивать заказ пластиковой картой к интернет-магазину на cs-cart 1.3.4
Технически особой сложности для знающего человека не представит, см. описание задачи на сайте системы: http://ecommerce.upc.ua/site/docs.html
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