Изменения в компоненте джумла (joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки147 просмотров

Задач несколько:

Нужно внести изменения в верстку компонента для разбиения выводимого контента на вкладки и слайды.

Проверить кодировку сайта, иногда браузеры неправильно определяют что он в ютф.

Изменить css компонента community builder.

Нужен человек хорошо знакомый с джумлой, знающий php, css, регулярные выражения.

Человек, который предполагает еще как минимум год работать в этой области, быть доступным и не пропадать.

Подробнее при общении.

CSSJoomlaPHP
16 лет назад
Gastorr
Андрей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Мне еще раз повезло с выбором исполнителя! ) Все было сделано быстро, качественно, и легко. Общение с Николаем очень приятное, вежливый контактный человек с хорошим чувством юмора. Самое главное, работу сделал и сдал до того, как я оплатил всю сумму (получилась накладка с платежом), не обидев как заказчика недоверием. Спасибо за качественную работу и доверие! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Заявки фрилансеров

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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