Изменения в компоненте джумла (joomla)

Мне еще раз повезло с выбором исполнителя! ) Все было сделано быстро, качественно, и легко. Общение с Николаем очень приятное, вежливый контактный человек с хорошим чувством юмора. Самое главное, работу сделал и сдал до того, как я оплатил всю сумму (получилась накладка с платежом), не обидев как заказчика недоверием. Спасибо за качественную работу и доверие! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.