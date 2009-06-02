Уважаемые фрилансеры! Есть каталогизатор http://www.sigsiu.net/sobi2.html под Joomla Нужно его перенести на CMF cotonti (http://www.cotonti.com) возможности и API каталогизатора должны сохраниться. Языковые данные сейчас там в БД, нужно ...
Изменения в компоненте джумла (joomla)
Задач несколько:
Нужно внести изменения в верстку компонента для разбиения выводимого контента на вкладки и слайды.
Проверить кодировку сайта, иногда браузеры неправильно определяют что он в ютф.
Изменить css компонента community builder.
Нужен человек хорошо знакомый с джумлой, знающий php, css, регулярные выражения.
Человек, который предполагает еще как минимум год работать в этой области, быть доступным и не пропадать.
Подробнее при общении.
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