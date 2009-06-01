Галерея по wordpress

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки147 просмотров

Требуется изменить или поправить любую уже существующую галерею на wordpress под мои параметры.

WordPress
16 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

illusix
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$60
7 дней
Адекватный, приятный человек, быстро и четко выполнил работу. Буду работать в дальнейшем.
Краткое и понятное ТЗ, достойная оплата за срочность, рекомендую. Буду рад работать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

illusix
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад