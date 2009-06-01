Нужно подобрать движок аналог сайта www.tehnogrant.ru и соответственно натянуть. в цену входит верстка натяжка и наполнение сайта где то на 80% пишите сразу в аську 221547291 или звоните ...
Работа для программистов из Москвы
Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю(СЗАО-Москва), оплата ежедневная по факту, необходимо знание языков:
PHP, MySQL, XHTML, XML, XSL(обязательно!), CSS, JS. Желателен опыт работы над соц. cетями, ответсвенность и исполнительность. выгодно для долгосрочного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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