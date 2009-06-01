Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю(СЗАО-Москва), оплата ежедневная по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML, ...
Разработка проекта на social engine
Разыскивается программист или группа программистов, специализирующаяся на движке social engine, лицензионном. Движок будет предоставлен.
Есть необходимость в разработке проекта, проект по своей сути - социальная сеть, но не клон одноклассников и вконтакте. Проект имеет свою структуру и специфику.
Пишите здесь свои предложения.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие реализованных проектов.
ТЗ вышлю реальным кандидатам, которые заинтересуют.
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