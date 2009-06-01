Разработка проекта на social engine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок501 просмотр

Разыскивается программист или группа программистов, специализирующаяся на движке social engine, лицензионном. Движок будет предоставлен.

Есть необходимость в разработке проекта, проект по своей сути - социальная сеть, но не клон одноклассников и вконтакте. Проект имеет свою структуру и специфику.

Пишите здесь свои предложения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие реализованных проектов.

ТЗ вышлю реальным кандидатам, которые заинтересуют.

16 лет назад
karelina
Дарья 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
23 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров