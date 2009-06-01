Разработка проекта на social engine

Разыскивается программист или группа программистов, специализирующаяся на движке social engine, лицензионном. Движок будет предоставлен.

Есть необходимость в разработке проекта, проект по своей сути - социальная сеть, но не клон одноклассников и вконтакте. Проект имеет свою структуру и специфику.

Пишите здесь свои предложения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие реализованных проектов.

ТЗ вышлю реальным кандидатам, которые заинтересуют.