Создание дополнительных модулей на H-Sphere 3.3

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Закрыт1 заявка63 просмотра

Здравствуйте

Нужно создать дополнительные модули на панель для хостинга Parallels H-Sphere 3.3

http://www.parallels.com/ru/products/hsphere/

В ней можно настроить прием денег у клиентов через Вебмани

А вот Сбербанка, ЯндексДеньги и Безналичного расчета нет

В Интернете нашли исходники http://hspherepackages.com/ Если это вам поможет

В будущем нужно будет создать еще не большой аддон Но это потом

Свободных серверов нет для теста Сервер ваш

Пробная лицензия дается на 1 месяц http://www.parallels.com/ru/psoft/contact/trial/

16 лет назад
StarsHost
Host 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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