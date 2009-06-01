Создание дополнительных модулей на H-Sphere 3.3

Здравствуйте

Нужно создать дополнительные модули на панель для хостинга Parallels H-Sphere 3.3

http://www.parallels.com/ru/products/hsphere/

В ней можно настроить прием денег у клиентов через Вебмани

А вот Сбербанка, ЯндексДеньги и Безналичного расчета нет

В Интернете нашли исходники http://hspherepackages.com/ Если это вам поможет

В будущем нужно будет создать еще не большой аддон Но это потом

Свободных серверов нет для теста Сервер ваш

Пробная лицензия дается на 1 месяц http://www.parallels.com/ru/psoft/contact/trial/