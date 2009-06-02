Переписать все переменные в скрипте PHP

Имеется скрипт казино (движок масвет), нужно переписать все переменные в PHP файлах.

Предложения оставлять исключительно здесь, в аську и приват не писать,

обязательно указывайте стоимость ваших работ и сроки!!!

Работу отдам тому, кто быстрее и дешевле справится с поставленной задачей.