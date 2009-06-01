Экспорт dbf-файла с сайта на битриксе

Необходимо реализовать экспорт dbf-файла на битриксе:

1 - Экспорт информации о распечатываемом билете (из страницы заказа внутренней части сайта) в файл на локальный компьютер пользователя C:\TEMP\ticket.dbf, запуск сторонней программы:

Во внутренней части сайта, пользователь-кассир, открыв заказ, оформленный пользователем, видит список квотных билетов, составляющих данный заказ. Напротив каждого билета установлена кнопка с надписью «Распечатать», при нажатии на которую происходит следующее:

1.1 - Поверх текущего заказа открывается диалог с надписью «Билет распечатан корректно?» и кнопками «Да» и «Нет». При нажатии кнопки «Нет», пункты 1.2 выполняются снова. При нажатии «Да», данный диалог исчезает, а тому билету, информация о котором экспортирована, присваивается значение «Распечатан» (значение это видно в списке билетов заказа) и кнопка «Распечатать» около него исчезает. Остальные же билеты открытого заказа продолжают оставаться доступными для распечатки (до подтверждения корректной распечатки, после экспорта информации о них).

1.2 - Экспорт информации (представлена ниже) о билете, кнопка напротив которого была нажата, на локальный компьютер пользователя, в файл C:\TEMP\ticket.dbf. Формат файла Dbase4 (образец файла доступен в электронном виде). Если файл уже создан, то текущий файл заменяет ранее созданный. После создания файла, сам файл освобождается от блокировки и становится доступен для изменения сторонними программами.

Информация о билете:

-Юр. Наименование организатора

-Наименование организатора

-Адрес организатора

-Юр. Адрес организатора

-ИНН организатора

-Телефон организатора

-Юр. Наименование площадки (место проведения)

-Наименование площадки (места проведения)

-Адрес площадки (места проведения)

-Юр. Адрес площадки (места проведения)

-ИНН площадки (места проведения)

-Телефон площадки (места проведения)

-Наименование мероприятия

-Наименование трибуны

-Дата проведения

-Время проведения мероприятия

-Цена мероприятия

-Ряд

-Место

-Порядковый номер биета (ID)

-Дата распечатки

-Пользователь ID*

-Пользователь ФИО*

* - пользователь, производящий экспорт файла, его ФИО

Файл содержит только одну строку.