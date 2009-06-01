Разыскивается программист или группа программистов, специализирующаяся на движке social engine, лицензионном. Движок будет предоставлен. Есть необходимость в разработке проекта, проект по своей сути - социальная сеть, но не клон одноклассников и вконтакте. Проект имеет ...
Экспорт dbf-файла с сайта на битриксе
Необходимо реализовать экспорт dbf-файла на битриксе:
1 - Экспорт информации о распечатываемом билете (из страницы заказа внутренней части сайта) в файл на локальный компьютер пользователя C:\TEMP\ticket.dbf, запуск сторонней программы:
Во внутренней части сайта, пользователь-кассир, открыв заказ, оформленный пользователем, видит список квотных билетов, составляющих данный заказ. Напротив каждого билета установлена кнопка с надписью «Распечатать», при нажатии на которую происходит следующее:
1.1 - Поверх текущего заказа открывается диалог с надписью «Билет распечатан корректно?» и кнопками «Да» и «Нет». При нажатии кнопки «Нет», пункты 1.2 выполняются снова. При нажатии «Да», данный диалог исчезает, а тому билету, информация о котором экспортирована, присваивается значение «Распечатан» (значение это видно в списке билетов заказа) и кнопка «Распечатать» около него исчезает. Остальные же билеты открытого заказа продолжают оставаться доступными для распечатки (до подтверждения корректной распечатки, после экспорта информации о них).
1.2 - Экспорт информации (представлена ниже) о билете, кнопка напротив которого была нажата, на локальный компьютер пользователя, в файл C:\TEMP\ticket.dbf. Формат файла Dbase4 (образец файла доступен в электронном виде). Если файл уже создан, то текущий файл заменяет ранее созданный. После создания файла, сам файл освобождается от блокировки и становится доступен для изменения сторонними программами.
Информация о билете:
-Юр. Наименование организатора
-Наименование организатора
-Адрес организатора
-Юр. Адрес организатора
-ИНН организатора
-Телефон организатора
-Юр. Наименование площадки (место проведения)
-Наименование площадки (места проведения)
-Адрес площадки (места проведения)
-Юр. Адрес площадки (места проведения)
-ИНН площадки (места проведения)
-Телефон площадки (места проведения)
-Наименование мероприятия
-Наименование трибуны
-Дата проведения
-Время проведения мероприятия
-Цена мероприятия
-Ряд
-Место
-Порядковый номер биета (ID)
-Дата распечатки
-Пользователь ID*
-Пользователь ФИО*
* - пользователь, производящий экспорт файла, его ФИО
Файл содержит только одну строку.
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