Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок291 просмотр

Требуется разработчик интернет-магазина со следующим функционалом:

-продажа товара

-прокат товара (по разным категориям и разным абонементам)

-партнерская программа

-бонусная программа

-интеграция с 1С

-интеграция с платежными системами Webmoney и portmone.com, Visa, MasterCard

-ведение рассылки

-личный кабинет пользователя (анкета, адреса доставки, история заказов, бонусный и партнерский счет)

Срок - 2 недели, г.Киев.

Стоимость работ указывайте

16 лет назад
ivansamojlov
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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