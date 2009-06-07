Разыскивается программист или группа программистов, специализирующаяся на движке social engine, лицензионном. Движок будет предоставлен. Есть необходимость в разработке проекта, проект по своей сути - социальная сеть, но не клон одноклассников и вконтакте. Проект имеет ...
Доработать несколько форм заказов (DRUPAL)
Дано: сайт под управлением DRUPAL, на нем есть несколько форм заказа, которые сейчас просто отправляются на e-mail админа.
Нужно: добавить немного функционала в обработку форм, а именно сделать нумерацию и сохранять дубликаты на сервере. Убивать старые заказы с сервера (например, через месяц).
Присылайте предложения по срокам/стоимости. При выборе исполнителя будут учитываться:
1. Опыт работы с DRUPAL
2. Цена
3. Срок
4. Возможность расчетов яндекс.деньгами / банковским переводом / наличными
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