Доработать несколько форм заказов (DRUPAL)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок207 просмотров

Дано: сайт под управлением DRUPAL, на нем есть несколько форм заказа, которые сейчас просто отправляются на e-mail админа.

Нужно: добавить немного функционала в обработку форм, а именно сделать нумерацию и сохранять дубликаты на сервере. Убивать старые заказы с сервера (например, через месяц).

Присылайте предложения по срокам/стоимости. При выборе исполнителя будут учитываться:

1. Опыт работы с DRUPAL

2. Цена

3. Срок

4. Возможность расчетов яндекс.деньгами / банковским переводом / наличными

Drupal
16 лет назад
nomax
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

GDL
44 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$60
3 дня
Несмотря на то, что исходные данные по проекту были ошибочны и не соответствовали действительности, Денис не отказался от работы, во всем разобрался и реализовал нужную функциональность. Денис профессионален, корректен, терпелив и вежлив. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

GDL
44 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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