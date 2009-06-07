Доработать несколько форм заказов (DRUPAL)

Дано: сайт под управлением DRUPAL, на нем есть несколько форм заказа, которые сейчас просто отправляются на e-mail админа.

Нужно: добавить немного функционала в обработку форм, а именно сделать нумерацию и сохранять дубликаты на сервере. Убивать старые заказы с сервера (например, через месяц).

Присылайте предложения по срокам/стоимости. При выборе исполнителя будут учитываться:

1. Опыт работы с DRUPAL

2. Цена

3. Срок

4. Возможность расчетов яндекс.деньгами / банковским переводом / наличными