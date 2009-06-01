Запретить copypaste с сайта

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Закрыт25 заявок473 просмотра

Есть сайт, у которого постоянно копируют информацию без ссылки на первоисточник.

Задача: сделать невозможным копирование.

Лично видел, когда при выделении текста на сайте и нажатии копировать вылетало окошко, что копирование возможно только с разрешения администрации и соответственно копировать было не возможно.

CMS: Joomla 1.5

Жду предложение цены.

Joomla
16 лет назад
geras
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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