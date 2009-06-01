Разыскивается программист или группа программистов, специализирующаяся на движке social engine, лицензионном. Движок будет предоставлен. Есть необходимость в разработке проекта, проект по своей сути - социальная сеть, но не клон одноклассников и вконтакте. Проект имеет ...
Устранить баг в игре рулетка в казино
Имеется баг в игре европейская рулетка в казино.
Суть бага:
ставим режим игры "игра на fun", запускаем рулетку в отдельном окне,
меняем режим игры на "WMR" и играем. Игра получается у пользователя
в минус на WMR счете.
Нужно избавится от этого бага.
Писать в аську и приват не нужно, те кто понимают о чем я говорю,
оставляйте здесь предложения, стоимость работы я указал.
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