Доработка php календаря

Есть календарь, который формируется на php, календарь не на весь год, а за заданный период (начальная и конечная даты задаются) - см. в Приложении, необходимо сделать следующее, при выборе соответсвующих дат за этот период (Checkbox) должен создаваться массив, в который будут кидаться все выбранные даты