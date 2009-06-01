Доработка php календаря

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок208 просмотров

Есть календарь, который формируется на php, календарь не на весь год, а за заданный период (начальная и конечная даты задаются) - см. в Приложении, необходимо сделать следующее, при выборе соответсвующих дат за этот период (Checkbox) должен создаваться массив, в который будут кидаться все выбранные даты

PHP
16 лет назад
vesna_yuliya
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Frukt
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
С Виталием было приятно работать. Быстро и качественно помог с решением проблемы. Очень оперативно выполнил свою работу, моментально реагируя на новые предложения. Рекомендую для сотрудничества
С Юлией было приятно работать. Понятное ТЗ и своевременные корректировки. Оплата в срок. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Frukt
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад