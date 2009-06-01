Онлайн-игра "Кто хочет стать миллионером"

Нужно переделать игру "Кто хочет стать Миллионером" (пример: milionerov [точка]net, vmillione.ru) на свою тематику.

т.е ваша работа заключается в:

1. чтобы я самостоятельно мог в любое время (без особых знаний в программировании) добавлять/менять/удалять список вопросов.

2. Мог поменять фон и рисунки (включая "помощь зала, 50 на 50, звонок другу")

3. Добавить на главную рекламу (javascript, код html)

4. чтобы мне оставалось только залить это все на хостинг.

Вот в принципе и все. Я думаю это несложно.