Есть сайт, у которого постоянно копируют информацию без ссылки на первоисточник. Задача: сделать невозможным копирование. Лично видел, когда при выделении текста на сайте и нажатии копировать вылетало окошко, что ...
Онлайн-игра "Кто хочет стать миллионером"
Нужно переделать игру "Кто хочет стать Миллионером" (пример: milionerov [точка]net, vmillione.ru) на свою тематику.
т.е ваша работа заключается в:
1. чтобы я самостоятельно мог в любое время (без особых знаний в программировании) добавлять/менять/удалять список вопросов.
2. Мог поменять фон и рисунки (включая "помощь зала, 50 на 50, звонок другу")
3. Добавить на главную рекламу (javascript, код html)
4. чтобы мне оставалось только залить это все на хостинг.
Вот в принципе и все. Я думаю это несложно.
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