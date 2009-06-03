Работа с JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок288 просмотров

Привет :)

Итак, есть форма для заказа Автострахования. Всякие там радиобутоны и т.п.

Нужно что бы при выборе некоторых вариантов появлялись некоторые дополнительные поля. Без всякого аякса. Чисто на JS. Главное - кросбраузерность.

Форма примерно как на _http://www.afm.ru/content/view/83/410/. Отличие только в этих самых появляющихся полях.

Оставляйте примерные сроки и стоимость работы.

В ЛИЧКУ и АСЬКУ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ. Спасибо за внимание ;)

JavaScript
16 лет назад
bel0v
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Frukt
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Виталий быстро выполнил задачу. Приятен в общение. Все замечательно. советую к сотрудничеству. Возможно еще поработаем ;)
Понятное ТЗ, оплата в срок! Все оперативно решили. Рекомендую!

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Frukt
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад