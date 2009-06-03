Работа с JS

Привет :)

Итак, есть форма для заказа Автострахования. Всякие там радиобутоны и т.п.

Нужно что бы при выборе некоторых вариантов появлялись некоторые дополнительные поля. Без всякого аякса. Чисто на JS. Главное - кросбраузерность.

Форма примерно как на _http://www.afm.ru/content/view/83/410/. Отличие только в этих самых появляющихся полях.

Оставляйте примерные сроки и стоимость работы.

В ЛИЧКУ и АСЬКУ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ. Спасибо за внимание ;)