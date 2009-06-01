Доработать Perl скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки195 просмотров

У меня есть простенький скрипт на Perl.

Это моя курсовая работа.

Мне нужен программист, который сможет доработать ее.

Работа очень простая, на 30 минут.

Поэтому я заплатить за нее смогу только 20 долларов.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения.

16 лет назад
pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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