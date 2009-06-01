Настроить кодировки cms

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок192 просмотра

Перенёс сайт на другой хостинг, кодировки слетели.

Нужна помощь- настроить cms

16 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад