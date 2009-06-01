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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки200 просмотров

Неполадки с коментами. не отображаются

движок джокер боард

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вот тут 2 комента, но они не отображаются

попробуйте там комент оставить, не получится

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, помог быстро решить проблему
Отличный заказчик четко поставленная задача моментальная оплата очень приятно иметь дело Рекомендую!

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VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад