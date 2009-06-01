У меня есть простенький скрипт на Perl. Это моя курсовая работа. Мне нужен программист, который сможет доработать ее. Работа очень простая, на 30 минут. Поэтому я заплатить за нее смогу только ...
Каталог сайтов
Необходимо реализовать каталог сайтов:
- Структура каталога основана на облаке тегов
- Простая структура сайта (главная страница и уровень тега) и простая админ часть
- Возможность импорта-экспорт всей базы каталога с помощью .xsl фала (т.е выгрузка > внесение изменений > заливка обратно). Такой механизм должен иметь возможность обрабатывать до 50 000 строк.
- Плюс грабинг некоторых данных (цифровые) с сайта compete.com
- Прикрутка дизайна
PHP+MySQL
Более подробное тз после общения.
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