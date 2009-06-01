Каталог сайтов

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок320 просмотров

Необходимо реализовать каталог сайтов:

- Структура каталога основана на облаке тегов

- Простая структура сайта (главная страница и уровень тега) и простая админ часть

- Возможность импорта-экспорт всей базы каталога с помощью .xsl фала (т.е выгрузка > внесение изменений > заливка обратно). Такой механизм должен иметь возможность обрабатывать до 50 000 строк.

- Плюс грабинг некоторых данных (цифровые) с сайта compete.com

- Прикрутка дизайна

PHP+MySQL

Более подробное тз после общения.

MySQLPHP
16 лет назад
winua
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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