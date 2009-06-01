Требуется код roboxchange.com

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Закрыт2 заявки168 просмотров

Раньше на сайтах на бесплатном хостинге устанавливал вот такой код оплаты и всё работало.

Для этого при администрировании не надо было указывать 1-ый пароль. Теперь это обязательно.

Как нужно изменить этот код чтобы он работал на бесплатном хостинге (то есть без php)?

СРОЧНО!!!!

PHP
16 лет назад
minfedor
Фёдор 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lovelas
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$50
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lovelas
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад

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