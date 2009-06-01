Требуется код roboxchange.com

Раньше на сайтах на бесплатном хостинге устанавливал вот такой код оплаты и всё работало.

Для этого при администрировании не надо было указывать 1-ый пароль. Теперь это обязательно.

Как нужно изменить этот код чтобы он работал на бесплатном хостинге (то есть без php)?

СРОЧНО!!!!