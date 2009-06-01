Необходимо реализовать каталог сайтов: - Структура каталога основана на облаке тегов - Простая структура сайта (главная страница и уровень тега) и простая админ часть - Возможность импорта-экспорт всей базы каталога ...
Требуется код roboxchange.com
Раньше на сайтах на бесплатном хостинге устанавливал вот такой код оплаты и всё работало.
Для этого при администрировании не надо было указывать 1-ый пароль. Теперь это обязательно.
Как нужно изменить этот код чтобы он работал на бесплатном хостинге (то есть без php)?
СРОЧНО!!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
У меня есть простенький скрипт на Perl. Это моя курсовая работа. Мне нужен программист, который сможет доработать ее. Работа очень простая, на 30 минут. Поэтому я заплатить за нее смогу только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Неполадки с коментами. не отображаются движок джокер боард http://kupislona.kz/advertisement/nesting/81/kind/639/ вот тут 2 комента, но они не отображаются попробуйте там комент оставить, не получитсяЗавершен16 лет назад
- $10
Перенёс сайт на другой хостинг, кодировки слетели. Нужна помощь- настроить cmsЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, нужно подправить отображение изображений продуктов в интернет-магазине МАГЕНТО. есть подозрение, что какая-то настройка хостинга не соответствует этому. сейчас в админке они нормально отображаются, а в клиентской части подгружается дефолтное изображение. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт в котором нужно 1. Убрать все упоминания о Dle. 2. Оптимизировать Html од для поисковиков. 3. В IE6 сайт показывает крива, надо исправить. 4. Спустил «вход» вниз и добавить аватра. ...Завершен16 лет назад
Сайт с возможностью обновления , 2 языка (Английский -Иврит) . Администратор может менять контент , на странице. 1. Главная страница 2. Второстепенные 1-4 Все Второстепенные страницы различаются ...Закрыт16 лет назад
- $50
Нужно переделать игру "Кто хочет стать Миллионером" (пример: milionerov [точка]net, vmillione.ru) на свою тематику. т.е ваша работа заключается в: 1. чтобы я самостоятельно мог в любое время (без ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть готовая верстка (главная + страница каталога) Нужно натянуть на Webasyst Shop Script Сроки: сутки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Привет :) Итак, есть форма для заказа Автострахования. Всякие там радиобутоны и т.п. Нужно что бы при выборе некоторых вариантов появлялись некоторые дополнительные поля. Без всякого аякса. Чисто на JS. ...Завершен16 лет назад