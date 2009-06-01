Доработать магазин на bitrix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Есть сайт www.gsm-remont.ru, CMS-bitrix.

Нужнo:

1. Если люди неправильно пишут фамилию, я правлю в 1с, то потом при следующей синхронизации (заказы с сайта в 1c) опять появляется такой же заказ (с неправильной фамилией). У многих почему-то перед фамилией стоит пробел. Хотя на сайте в их профиле пробела не вижу. Получается 2 одинаковых человека, один с пробелом, другой без.

2. почему-то не приходит индекс и город. Это же поле обязательное для заполнения?

3. Получаю новый заказ, меняю там поля: склад, касса, дата отгрузки. При следующей синхронизации опять все очищается – как будто новый заказ приходит.

4. Так же очищается данные адреса. В 1с проставляется как «адрес за пределами РФ» и только улицу, дом и кв. пишет. Нет города, индекса, области.

5. Поля индекс, город, адрес и ФИО необходимо заносить в отдельные поля в 1с. Потом данные из этих полей используются для печати почтовых бланков

6. сделать галочку, чтобы письмо автоматически не уходили клиенту при смене статуса заказа

+убрать всякие Австралии в списках и прочее.

11 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад
$300
2 дня
Работа так и не сделана

Заявки фрилансеров

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад

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