Раньше на сайтах на бесплатном хостинге устанавливал вот такой код оплаты и всё работало. Для этого при администрировании не надо было указывать 1-ый пароль. Теперь это обязательно. Как нужно ...
Доработать магазин на bitrix
Есть сайт www.gsm-remont.ru, CMS-bitrix.
Нужнo:
1. Если люди неправильно пишут фамилию, я правлю в 1с, то потом при следующей синхронизации (заказы с сайта в 1c) опять появляется такой же заказ (с неправильной фамилией). У многих почему-то перед фамилией стоит пробел. Хотя на сайте в их профиле пробела не вижу. Получается 2 одинаковых человека, один с пробелом, другой без.
2. почему-то не приходит индекс и город. Это же поле обязательное для заполнения?
3. Получаю новый заказ, меняю там поля: склад, касса, дата отгрузки. При следующей синхронизации опять все очищается – как будто новый заказ приходит.
4. Так же очищается данные адреса. В 1с проставляется как «адрес за пределами РФ» и только улицу, дом и кв. пишет. Нет города, индекса, области.
5. Поля индекс, город, адрес и ФИО необходимо заносить в отдельные поля в 1с. Потом данные из этих полей используются для печати почтовых бланков
6. сделать галочку, чтобы письмо автоматически не уходили клиенту при смене статуса заказа
+убрать всякие Австралии в списках и прочее.
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