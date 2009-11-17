Лирушную статистику воткнуть в джумлу

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Завершен3 заявки167 просмотров

Надо корректно воткнуть в джумлу код лирушной статистики, чтоб можно было отследить, в частности, на какую страницу сайта зайти. Плиз, обращаемся только те, у кого был опыт установки. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ. Сайт небольшой, почти визитка.

Joomla
15 лет назад
mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

elvencedor
Павел 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Это ЛУЧШИЙ исполнитель на вэблансере, с которым мне приходилось работать. Вежливый, все делает оперативно, без косяков. И видно, что человек по-настоящему ЗНАЕТ джумлу. Если Вы хотите доверить Ваш сайт на джумле только НАСТОЯЩЕМУ профессионалу, то Павел - Ваш выбор, однозначно! РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству.
Приятно работать с деловым человеком: четко поставила задачу, своевременно и сполна оплатила, сделала небольшой бонус за скорость выполнения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

elvencedor
Павел 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-1)
16 лет назад