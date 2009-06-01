Есть сайт www.gsm-remont.ru, CMS-bitrix. Нужнo: 1. Если люди неправильно пишут фамилию, я правлю в 1с, то потом при следующей синхронизации (заказы с сайта в 1c) опять появляется такой же заказ ...
Переписать скрипт казино на движке Масвет.
Работник должен хорошо знать движок скрипта от Масвет софт.
Нужно переписать скрипт (переменные сделать другими, убрать баги и уязвимости,
изменить название столбцов в таблице базы данных) чтобы изменения в базу мог
вносить только я, а ни кто-нибудь удаленно всякими скриптами.
Я даю вам архив со скриптом казино, вы мне передаете готовый архив, у меня
имеется аттестат продавца системы WebMoney Transfer, положительные отзывы.
Гарантирую получение средств за выполненную работу, я привык оплачивать
после проверки выполненной работы.
Вот скрипт: http://goldenslots.co.cc/index.php (модифицированный уже, но куча дыр)
Кто не понимает о чем я тут пишу, не надо меня мучить и расспрашивать что да как,
оставляйте предложения только те, кто понимает всю эту движуху ;).
В приват и аську не писать, оставлять предложения только здесь
(текст предложения скрыт для пользователей), обязательно указывайте
стоимость и сроки ваших работ, отдам работу тому, кто дешевле и
быстрее сделает работу (естественно качество должно быть отличное).
Если вы умеете изменять баланс и т.д. в таких казино, напишите мне в аську,
мне нужна у вас консультация, естественно не бесплатно.
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