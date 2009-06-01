Переписать скрипт казино на движке Масвет.

Работник должен хорошо знать движок скрипта от Масвет софт.

Нужно переписать скрипт (переменные сделать другими, убрать баги и уязвимости,

изменить название столбцов в таблице базы данных) чтобы изменения в базу мог

вносить только я, а ни кто-нибудь удаленно всякими скриптами.

Я даю вам архив со скриптом казино, вы мне передаете готовый архив, у меня

имеется аттестат продавца системы WebMoney Transfer, положительные отзывы.

Гарантирую получение средств за выполненную работу, я привык оплачивать

после проверки выполненной работы.

Вот скрипт: http://goldenslots.co.cc/index.php (модифицированный уже, но куча дыр)

Кто не понимает о чем я тут пишу, не надо меня мучить и расспрашивать что да как,

оставляйте предложения только те, кто понимает всю эту движуху ;).

В приват и аську не писать, оставлять предложения только здесь

(текст предложения скрыт для пользователей), обязательно указывайте

стоимость и сроки ваших работ, отдам работу тому, кто дешевле и

быстрее сделает работу (естественно качество должно быть отличное).

Если вы умеете изменять баланс и т.д. в таких казино, напишите мне в аську,

мне нужна у вас консультация, естественно не бесплатно.