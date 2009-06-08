Скрипт отправки email + sms

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Завершен5 заявок215 просмотров

Доброе время суток всем!

требуется скрипт (php) отправки сообщения

на email c дублированием его по sms (желательно использовать бесплатные сервисы, оператор Tele2, предусмотреть возможность подключения MTS)

Предложения только здесь!

С уважением,

Сергей

PHP
16 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LooNTeR
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$12
2 дня
Сотрудничеством доволен! точно в срок вся необходимая функциональность была реализована плюс предложил метод который позволил использовать функцию отправки смсс сайтов самих операторов связи (т.е. бесплатно) Всем советую!!!

Заявки фрилансеров

LooNTeR
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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